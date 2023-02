Usa: Ambasciata e consolati generali in Italia si illuminano con colori bandiera Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'anniversario dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, le missioni statunitensi in Italia, presso la Santa Sede e le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma illumineranno le facciate degli edifici a Roma, Firenze, Milano e Napoli con i colori della bandiera ucraina. L'iniziativa simbolica, si legge in una nota, "rappresenta la solidarietà degli Stati Uniti con il governo e il popolo ucraino. Simili iniziative saranno organizzate anche dalle autorità italiane in tutto il Paese. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine per l'eccezionale leadership italiana a sostegno dell'Ucraina. Gli Stati Uniti, insieme ai nostri partner e alleati, continueranno a sostenere il popolo ucraino che difende la propria libertà e democrazia contro la guerra brutale e barbara della Russia. Secondo le Nazioni Unite, nell'ultimo anno ci sono state più di 7.000 vittime civili, tra cui oltre 400 bambini". (segue) (Com)