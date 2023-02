Usa: Ambasciata e consolati generali in Italia si illuminano con colori bandiera Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stima, prosegue la nota "che 13,7 milioni di ucraini siano stati costretti a lasciare le loro case, 7,8 milioni come rifugiati e 5,9 milioni come sfollati interni. Si tratta di circa il 30 percento dell'intera popolazione sfollata in un solo anno. Intere città sono state distrutte. La Russia sta deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture civili, lasciando milioni di famiglie senza fonti sicure di elettricità, riscaldamento e acqua in pieno inverno. Come ha affermato il presidente Joe Biden questa settimana a Kiev, la lotta del popolo ucraino per difendere il proprio Paese ci ricorda che la libertà non ha prezzo. Gli Stati Uniti saranno al fianco degli ucraini per tutto il tempo necessario a garantire la loro sovranità, integrità territoriale e indipendenza". La delegazione ha infine reso noto l'agenda delle iluminazioni. Ambasciata degli Stati Uniti a Roma: Dal 23 febbraio alle 17:00 al 26 febbraio alle 00:00. Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze: Dal 23 febbraio alle 17:00 al 26 febbraio alle 00:00. Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano: 23 e 24 febbraio dalle 19:00 alle 02:00. Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli: 23 e 24 febbraio dalle 18:00 alle 06:00. (Com)