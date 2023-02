Ucraina: via libera a risoluzione Onu, per Tajani grande vittoria dei Paesi che sostengono la pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani, che in giornata ha avuto colloqui bilaterali con gli omologhi di Georgia, Francia, Spagna e Svizzera (e che domani incontrerà anche il segretario di Stato Usa, Antony Blinken), ha anche ribadito quanto detto ieri in occasione di una visita al New York Stock Exchange, condannando la retorica russa in merito al possibile ricorso ad armi nucleari durante il conflitto in Ucraina. “Si tratterebbe di un atto criminale, e di un errore gigantesco che farebbe perdere a Mosca qualsiasi credito sul piano internazionale”, ha detto, sottolineando la necessità di istituire una zona di sicurezza attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, per “evitare una nuova Chernobyl”, e di mettere in sicurezza i corridoi marittimi che consentono di trasportare grano e generi alimentari dai Paesi africani, la cui instabilità è stata esacerbata ulteriormente dall’insicurezza alimentare provocata dal venire meno delle forniture di cibo dall’Ucraina. Due proposte che, secondo il ministro, rappresenterebbero “un primo passo” verso il raggiungimento di un accordo di pace. (segue) (Was)