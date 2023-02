Ucraina: via libera a risoluzione Onu, per Tajani grande vittoria dei Paesi che sostengono la pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha anche difeso l’invio di armi all’Ucraina, dopo che il delegato cinese alle Nazioni Unite, Dai Bing, ha affermato nel suo intervento in Assemblea che continuare ad inviare armi a Kiev “non rappresenta una soluzione al conflitto, e anzi contribuisce solo a gettare benzina sul fuoco”. Le armi inviate dall’Occidente, ha spiegato, non servono per attaccare la Russia ma “per consentire all’Ucraina di difendersi, ad impedire che venga sconfitta: perché non si può iniziare una trattativa di pace se ci sono un vincitore e un vinto”. Una resa, ha aggiunto, non è una trattativa. “Per questo stiamo lavorando, perché ci possa essere una trattativa con due contendenti che trattano ad armi pari”, ha affermato. Interpellato sul possibile invio di caccia da combattimento all’Ucraina, dopo che la sottosegretaria Usa agli Affari politici, Victoria Nuland, ha affermato alla “Washington Post” che gli Stati Uniti “stanno continuando a discutere” questa eventualità (senza tuttavia dare certezze in merito ad un possibile accordo), Tajani è stato più cauto, affermando che “il tema non è sul tavolo per quanto riguarda l’Italia: sicuramente per inviare caccia è necessario avere piloti addestrati, e si porrà quindi il problema della formazione”. (Was)