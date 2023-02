Usa: avvocati di due ex dipendenti Fbi potranno chiedere a Trump e direttore Wray di testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di due ex dipendenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi), che hanno avanzato due cause legali separate affermando di essere stati vittima di mobbing dopo le indagini sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2020, potranno interrogare sotto giuramento l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il direttore dell’agenzia, Christopher Wray. La decisione della giudice Amy Berman è arrivata dopo le cause legali avanzate dagli ex agenti Peter Strzok e Lisa Page contro il Bureau e il dipartimento della Giustizia Usa. (Was)