Cospito: Crosetto su blitz anarchici Altare della Patria, inaccettabile quanto accaduto

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha condannato in un messaggio sul suo profilo Twitter il blitz di un gruppo di anarchici condotto all’Altare della Patria che hanno affisso uno striscione per protestare contro il regime carcerario del 41 bis a cui è sottoposto Alfredo Cospito. “I simboli non si toccano. Sono beni della collettività, nati per unire. (E’) Inaccettabile quanto accaduto all'Altare della Patria e va condannato: viola un luogo dove riposa chi ha dato la vita per la nostra libertà”, ha dichiarato Crosetto. “Nel manifestare si rispettino gli altri", ha concluso il ministro.(Res)