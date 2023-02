Usa: ex produttore cinematografico Harvey Weinstein condannato a 16 anni per reati sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex produttore cinematografico di Hollywood Harvey Weinstein è stato condannato a 16 anni di prigione per una serie di reati sessuali che avrebbe commesso a Los Angeles nel 2013. Stando agli atti giudiziari, la sentenza si aggiunge ad una condanna a 23 anni emessa a New York nel 2020, per reati analoghi. Lo scorso dicembre, Weinstein è stato riconosciuto colpevole di stupro ai danni di una donna, il cui nome non è stato diffuso dal tribunale, che sarebbe stata aggredita sessualmente in una stanza d’albergo nel febbraio del 2013, in occasione del Los Angeles Italia Film Festival. (Was)