Energia: Cdm delibera due giudizi compatibilità ambientale

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha deliberato: il giudizio positivo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di un impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità, ubicato nel comune di Pescopagano (Pz), con opere di connessione localizzate nei comuni di Calitri (Av), Bisaccia (Av) e Cairano (Av), nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 14 del 24 giugno 2022 della Commissione tecnica Pnrr – Pniec; il giudizio positivo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di potenziamento (repowering) del parco eolico e relative opere di connessione, in esercizio nei comuni di Forenza e Maschito (Pz) a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 103 del 7 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas (Ct-Via). È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)