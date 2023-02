Brasile: Yanomami, corridoio aereo per uscita minatori da riserva sarà chiuso il 6 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi giorni, ci sono stati uno o due voli al massimo. Quindi l'apertura temporanea non sarà prorogata dopo il 6 aprile e lo spazio aereo sarà completamente chiuso", ha detto, il ministro della Difesa, José Mucio Monteiro, in un'intervista ad "Agencia Brasil". Dal canto suo il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha affermato che "abbiamo notato una significativa riduzione dell'attività minerarie illegali nella regione, e una riduzione dei voli di cercatori d'oro. Dal momento che ci sono minatori illegali rimasti in alcune aree, nelle prossime settimane ci concentreremo sulle operazioni contro queste persone che stanno infrangendo la legge e continuando a esplorare le terre degli Yanomami", ha affermato Dino. (segue) (Brb)