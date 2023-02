Brasile: Yanomami, corridoio aereo per uscita minatori da riserva sarà chiuso il 6 aprile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso la Corte suprema del Brasile (Stf) ha aperto un fascicolo per il reato di genocidio a carico del governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, ipotizzando il mancato rispetto del principio costituzionale di dover fornire assistenza e protezione ai popoli indigeni. La Polizia federale (Pf) ha a sua volta disposto indagini per verificare i possibili crimini di genocidio, omissione di soccorso e crimini ambientali. Il ministero dei Diritti umani ha inviato sul posto una squadra di ricercatori specializzati per appurare eventuali violazioni dei diritti umani e per verificare l'esistenza della pratica di stupro infantile. Alle denunce della giustizia si aggiungono quelle della politica. A gennaio, poco dopo l'insediamento per il terzo mandato, il presidente Luiz Inacio Lula da Silva si era recato con alcuni ministri nelle zone interessante per annunciare misure di emergenza, parte di un più ampio impegno a difesa delle popolazioni originarie, dell'ambiente e dei diritti civili con cui ha più volte detto di volersi distinguere dal predecessore. Il governo ha disposto il trasferimento nell'area di medici e infermieri del Servizio sanitario nazionale (Sus), primo argine all'emergenza salute. (Brb)