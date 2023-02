Ucraina: Tajani, all'Onu voto in favore della pace e vittoria in nome della libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha salutato il via libera concesso oggi dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite alla risoluzione per una pace in Ucraina. "L'Italia ha votato a favore della 'Risoluzione per la pace' in Ucraina che è stata adottata dalle Nazioni Unite con ben 141 voti. Un testo che difende l'Ucraina ma che è soprattutto in favore della pace. Una grande vittoria in nome della libertà", ha scritto Tajani in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter.(Res)