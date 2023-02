Brasile: inondazioni a San Paolo, bilancio a 48 vittime e 57 dispersi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute ha invece annunciato l'invio di kit con medicinali e forniture sanitarie essenziali. Secondo il ministero, il materiale è sufficiente per assistere circa 4.500 persone per un mese. I kit contengono 25 farmaci e 13 forniture essenziali. Grande attenzione è poi riservata a ristabilire i servizi idrici, elettrici e telefonici compromessi a causa della caduta dei tralicci e dell'ingresso di acqua e sedimenti negli impianti di trasmissione elettrica. In particolare i cittadini di Sao Sebastiao sono senza acqua potabile da cinque giorni. (segue) (Brb)