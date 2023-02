Ucraina: Yermak, diventeremo membri di Ue e Nato anche con il contributo dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina diventerà un membro a pieno titolo dell’Unione europea e della Nato e in questo l’Italia avrà un ruolo importante. Lo ha detto Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a “Porta a porta”. “Quando diventeremo, ne sono sicuro, membri a pieno titolo di Ue e Nato, rafforzeremo entrambe. In questo l’Italia avrà una grande importanza", ha detto. "Dopo che è venuto da noi l’ex premier Mario Draghi, assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron, i Paesi europei ci hanno sostenuto nel percorso di integrazione europea”, ha evidenziato Yermak. “Qualcuno la chiama una prospettiva ma per me (l’adesione) diventerà una realtà”, ha continuato. (Res)