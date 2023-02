Brasile: "mucca pazza", ministro Agricoltura incontra ambasciatore cinese dopo stop a export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Carlos Favaro, ha incontrato l'ambasciatore della Cina in Brasile, Zhu Qingqiao, per discutere della risposta al caso di contaminazione da sindrome da encefalopatia spongiforme bovina (nota come sindrome della "mucca pazza"), che ha portato alla sospensione delle esportazioni di carne verso Pechino. "Oggi ho ricevuto al ministero l'ambasciatore cinese in Brasile, Zhu Qingqiao. Stiamo lavorando con totale trasparenza e agilità nelle informazioni sul caso di 'mucca pazza' scoperto in Brasile e tratteremo tutti i nostri partner commerciali con il massimo rispetto", ha scritto Favaro sui suoi social network. La Cina è la principale destinazione di bovini e carne macellata dal Brasile. (segue) (Brb)