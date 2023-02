Brasile: "mucca pazza", ministro Agricoltura incontra ambasciatore cinese dopo stop a export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la conferma della positività alla sindrome in un capo di bestiame di un allevamento dello Stato di Parà, nel nord del Paese, il ministero ha questa mattina sospeso l'export. Come membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie), il Brasile ha notificato alle autorità mondiali il sospetto e avviato le procedure di sorveglianza, indagine e notifica raccomandate dall'Oie. Un campione è stato inviato in un laboratorio in Canada dove saranno effettuate le verifiche del caso. In una nota, il ministro dell'Agricoltura, Carlos Favaro, ha dichiarato che la sospensione è una prassi e che tutte le misure adottato seguono i protocolli. (segue) (Brb)