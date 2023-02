Brasile: "mucca pazza", ministro Agricoltura incontra ambasciatore cinese dopo stop a export (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favaro ha inoltre riferito che l'animale infetto è stato macellato e incenerito, come da protocollo, e che non c'è alcun rischio di contaminazione o di diffusione della malattia. Il ministro ha inoltre evidenziato che il caso si è registrato in una piccola proprietà dove sono allevate solo 160 capi di bestiame che al momento è isolata. "Tutte le misure vengono adottate immediatamente in ogni fase dell'indagine e la questione viene trattata con totale trasparenza per garantire ai consumatori brasiliani e globali la qualità riconosciuta della nostra carne", ha affermato il ministro Carlos Favaro in nota rilasciata dal ministero. "Posso assicurarvi che non c'è motivo di preoccupazione in relazione ai consumi. Non c'è alcun rischio", ha affermato. (segue) (Brb)