Ucraina: Yermak, importante che Cina sia pronta a ruolo in processo per terminare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante che la Cina abbia mostrato di essere pronta a un ruolo nel processo per terminare la guerra. Lo ha detto Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a “Porta a porta”. “E’ importante che Pechino abbia iniziato a parlare di Kiev, che sia pronta a un ruolo, ancora non sappiamo quale”, ha affermato. E’ altrettanto importante che altri Paesi “come l’India” o le nazioni africane e altri ancora “abbiano un ruolo nel processo per terminare la guerra”. “Uno dei partecipanti di questa pace sarà l’Italia”, ha continuato Yermak. (Res)