Egitto: premier Madbouly riceve vicepresidente Bers Bellew

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha ricevuto oggi al Cairo una delegazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) guidata dal vicepresidente Alain Bellew. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. "Non vediamo l'ora di una maggiore cooperazione con la Bers, in particolare nei progetti di desalinizzazione, energia e risorse idriche", ha affermato Madbouly. Da parte sua Bellew ha affermato che la Bers intende a proseguire il suo sostegno all’economia egiziana, aggiungendo che "il programma di offerta invia messaggi positivi alla comunità imprenditoriale”. "Dobbiamo ampliare i quadri di cooperazione tra di noi, in particolare per quanto riguarda la quotazione delle società (egiziane) in borsa", ha affermato il vicepresidente della Bers. Durante l'incontro, la ministra della Cooperazione internazionale, Rania al Mashat, ha affermato che l'Egitto ha rappresentato la prima destinazione degli investimenti della Bers nel corso dell'anno 2022 a livello dei Paesi del sud e dell'est del Mediterraneo, con un volume di investimenti di 1,3 miliardi di euro.(Cae)