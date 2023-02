Ucraina: sottosegretaria Usa Nuland, proseguono discussioni su fornitura di jet a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di fornire all’Ucraina caccia da combattimento di quarta o quinta generazione. Lo ha detto la sottosegretaria Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, durante una intervista con il “Washington Post”. “Stiamo continuando a discutere questa eventualità, all’interno dell’amministrazione Biden e anche con i nostri partner ucraini: ci sono alcuni Paesi europei che sembrano interessate ad avviare queste forniture, e sta a loro decidere in merito”, ha detto, sottolineando che il quadro è ancora in costante evoluzione, sulla base delle necessità ucraine. (Was)