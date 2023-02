Siccità: p. Chigi, tavolo interministeriale per interventi a breve scadenza e programmazione a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo incontro interministeriale per l’emergenza siccità, presieduto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si terrà il primo marzo alle 11:30 a palazzo Chigi, il governo intende affrontare quella che potrebbe rivelarsi un’emergenza, tenendo conto della scarsa percentuale di impegno delle risorse idriche effettivamente disponibili e della necessità di abbattere i tempi per opere che riducano la dispersione idrica e permettano la pulizia dei bacini. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi, spiegando che il tavolo valuterà le iniziative per varare un piano di interventi a breve scadenza e una programmazione a medio-lungo termine. All’incontro parteciperanno i rappresentanti dei ministeri Ambiente, Infrastrutture, Agricoltura, Affari europei, Coesione e Pnrr e il Dipartimento della Protezione civile. La decisione è stata adottata dal Consiglio dei ministri dopo l’informativa del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e gli interventi dei ministri Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Luca Ciriani e Raffaele Fitto. (Rin)