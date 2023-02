Ucraina: Yermak, spero che primo anniversario della guerra sia anche l’ultimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina si augura che il primo anniversario della guerra sia anche l’ultimo. Lo ha detto Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a “Porta a porta”. “Sapete che noi abbiamo vissuto un anno terribile, un anno di combattimenti”, ma “abbiamo mostrato che siamo pronti a qualsiasi sfida, siamo pronti a nuovi attacchi, al terrore che la Russia ci sta imponendo da dodici mesi”, ha affermato Yermak alla vigilia dell’anniversario dell’invasione, cominciata il 24 febbraio 2022. “L’energia oggi presente in Ucraina non lascia nessun dubbio che noi vinceremo. Spero che questa prima data, questo primo anno, sarà anche l’ultimo e non parleremo del secondo, del terzo, del quarto”, ha proseguito. (Res)