Ucraina: Conte, strada intrapresa ci conduce a guerra mondiale

- Adesso è ormai un anno di guerra, e noi lo stiamo dicendo dall’inizio: siamo tutti dal lato dell'Ucraina e ovviamente predisposti a tutelare la popolazione ucraina contro questa aggressione russa ingiustificata, ma attenzione, perché questa strada l'unica certezza a cui ci conduce è quella di un'escalation militare e di una guerra mondiale. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Dritto e rovescio”, su Retequattro. “All'inizio con i primi invii militari ci dissero: noi mandiamo solo questo, poi solo i proiettili e ci fermiamo, poi solo i fucili e poi ci fermiamo qui, poi i carri armati e i Lince. Adesso – ha proseguito – stiamo parlando di missili a lunga gittata”. “Meloni non ci ha ancora detto che cosa si è detta veramente con Zelensky, che sta chiedendo gli aerei di combattimento”, ha sottolineato Conte, che ha poi rimarcato che “stiamo abbracciando una guerra che potrà durare anche vent'anni, com'è stato in Afghanistan”. “Il nostro governo – ha concluso il presidente del Movimento 5 stelle – sta seguendo supinamente Washington, anziché organizzare per l'Ue un ruolo dotato di una qualche autonomia senza rompere il fronte, attenzione, e quindi indirizzare tutto verso una soluzione negoziale”. (Rin)