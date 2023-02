Medio Oriente: Lega araba chiede a Corte penale internazionale a completare indagini contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha esortato la Corte penale internazionale a completare l'indagine penale e a ritenere Israele responsabile di ciò che ha “commesso contro il popolo palestinese”, tra cui l’espansione degli insediamenti e i tentativi di annessione dei Territori palestinesi. È quanto emerge dalla dichiarazione conclusiva della riunione di emergenza del Consiglio della Lega degli Stati arabi al Cairo a seguito dell’operazione militare condotta ieri dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Nablus, in Cisgiordania, in cui sono rimaste uccise undici palestinesi. Condannando il raid di Nablus, la Lega araba ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad assumersi le proprie responsabilità nel mantenere la pace e la sicurezza internazionale e ad adottare misure immediate ed efficaci in grado di fermare le azioni dello Stato di Israele contro i palestinesi.Il Consiglio ha invitato "gli Stati e le istituzioni della comunità internazionale a partecipare alla protezione dei civili palestinesi e a formare un meccanismo pratico ed efficace per attuare quanto affermato nella risoluzione dell'Assemblea generale e nel rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite, che includeva opzioni praticabili per la protezione dei civili palestinesi", si legge nella dichiarazione.(Cae)