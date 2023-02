Ucraina: da Usa sette milioni per aiutare le autorità a proteggere il patrimonio culturale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato un investimento da sette milioni di dollari per aiutare le autorità ucraine a proteggere il proprio patrimonio culturale, nel quadro della guerra in Ucraina. L’iniziativa, riferisce una nota, è stata sviluppata per aiutare Kiev a proteggere e riparare i danni provocati durante il conflitto al patrimonio culturale del Paese, rafforzando le partnership tra le istituzioni e la società civile. (Was)