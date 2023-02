Lazio: dieci giorni per varare giunta, Rocca ha carta bianca "nessuna frizione con partiti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si attende la proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello per avviare le procedure di insediamento della nuova legislatura. Questo passaggio è atteso per venerdì o inizio della prossima settimana. Successivamente alla proclamazione, una decina di giorni, il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dovrà comunicare la composizione della nuova giunta regionale, per la quale ha ricevuto "carta bianca" dal presidente del Consiglio e leader di Fd'I Giorgia Meloni. Oggi, infatti, il governatore ha incontrato Meloni a Palazzo Chigi. (segue) (Rer)