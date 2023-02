Lazio: dieci giorni per varare giunta, Rocca ha carta bianca "nessuna frizione con partiti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un colloquio cordiale, come definito dalla stesso Rocca, in cui Meloni ha ribadito la "grande" fiducia nei suoi confronti. E proprio sulla formazione della squadra regionale "da lei ho carta bianca. E' una fiducia che gratifica ma è anche una grande responsabilità", ha detto l'ex capo della Croce rossa. Ma dovranno trascorrere ancora una decina di giorni prima che il neo governatore possa varare la nuova giunta, forte del "via libera" con attestato di stima, del leader di Fd'I. Intanto è slittata la riunione di coalizione prevista per oggi a cui avrebbero dovuto partecipare i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra Paolo Trancassini per Fratelli d'Italia, Claudio Durigon per la Lega e Claudio Fazzone per Forza Italia, ma anche Udc e Noi Moderati. Secondo quanto si apprende, il tavolo sarebbe saltato per via di alcuni impegni imprevisti e dovrebbe essere riconvocato per la prossima settimana. (segue) (Rer)