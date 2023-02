Lazio: dieci giorni per varare giunta, Rocca ha carta bianca "nessuna frizione con partiti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, le trattative tra i partiti per la ripartizione di incarichi nella giunta sono sempre in corso. E a quanto pare non ci sarebbero frizioni o tensioni tra le forze politiche della maggioranza per ottenere un posto in più. A smentire le voci di presunti dissidi ci ha pensato lo stesso Rocca: "Non c'è nessuna frizione, gelosia o ambizione. Niente di tutto questo. Tutto sereno e non è uno 'stai sereno' come in altri tempi. Sono in contatto con tutti i leader di tutti i partiti e non ho percepito la minima sensazione di frizione, quindi la riunione di oggi non è saltata a causa di chissà quali tensioni", ha assicurato il governatore. Per la giunta, ha ribadito Rocca, al momento non c'è nessuna prima bozza e nessun nome, "ma bisogna aspettare la proclamazione e capire quali saranno i numeri finali. Ci sono una serie di cose da attendere. È tutto prematuro, serviranno 10 giorni, più o meno, da quando mi insedierò", ha precisato Rocca ribadendo la sua intenzione di tenere la delega alla sanità: "ci sto pensando, è una mia decisione". Poi ha spiegato che farà "incontri individuali con i leader dei vari partiti e con alcuni consiglieri. Mi farò una mia idea. La squadra deve essere all'altezza della sfida che i cittadini del Lazio ci hanno affidato. Una squadra solida e con esperienza amministrativa", ha garantito il neo presidente. (segue) (Rer)