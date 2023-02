Lazio: dieci giorni per varare giunta, Rocca ha carta bianca "nessuna frizione con partiti" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La giunta potrà essere composta da un massimo di 10 assessori, con una rappresentanza femminile di rilievo, almeno 4 donne. I nomi che circolano sono sempre gli stessi, ovvero quelli che hanno riscosso più successo alle urne. La spartizione dovrebbe prevedere sei assessorati per Fd’I, con in più la probabile delega alla sanità per Rocca. La Lega, invece, starebbe chiedendo la presidenza dell’Aula e due assessorati. Ma alla fine, per una equa distribuzione con Forza Italia, potrebbe chiudere la trattativa accontentandosi di un solo assessorato e della presidenza dell''Aula. Mentre due deleghe andrebbero al partito di Berlusconi. Ma non solo di giunta, all'incontro con Meloni si è parlato anche delle priorità da affrontare in regione: la sanità su tutte. "Nei pronto soccorso ci sono scene da campi di battaglia, che io ho visto in altre situazioni. Non avrò pace finché non terminerà il caos nei pronto soccorso, perché questa è una cosa che mi umilia come cittadino", ha concluso Rocca. (Rer)