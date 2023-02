© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 della Corte dei conti per il Lazio. Corte dei conti, Viale Giuseppe Mazzini, 105, Aula delle Sezioni Riunite. (Ore 11:00).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione della "Microforesta eco-pedagogica". Parco Caduti 19 luglio 1943 - ingresso via Tiburtina, fronte civico 52. (Ore 12:30).- Assemblea capitolina: prosegue la discussione sul Bilancio. La seduta sarà trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge Aula Giulio Cesare in Campidoglio. (Ore 10:00-18:00). (segue) (Rer)