- VARIE- Veglia a San Giovanni in Laterano a un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis e promossa dalla Diocesi di Roma con tutte le realtà impegnate nell’accoglienza e nella carità. Parteciperanno l’esarca Dioniso Lachovicz e il vescovo Pero Sudar. Basilica di San Giovanni in Laterano e Streaming sulla pagina Facebook della Diocesi (Ore 18:00).- Fiaccolata "Una luce per l'Ucraina". Manifestazione nazionale promossa da Radicali italiani e dall'Associazione cristiana degli Ucraini in Italia. Ambasciata della Federazione Russa, fermata Metro Castro Pretorio. (Ore 18:30).- Incontro "Custodi della biodiversità" con l'alleanza fra Ab Agrivenatoria Biodiversitalia, Coldiretti, Federparchi e Fondazione Una che intendono promuovere un approfondimento sulla perdita di biodiversità e sul degrado degli ecosistemi. Parteciperanno il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, del segretario generale di Coldiretti Enzo Gesmundo, il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, il presidente di Fondazione Una, Maurizio Zipponi e il presidente di Ab-Agrivenatoria Biodiversitalia, Niccolò Sacchetti. Centro congressi di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti, in via XXIV Maggio 43 a Roma. (Ore 10:00). (Rer)