Ucraina: Scholz, no a una pace dettata

- La pace nella guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina non può essere dettata “dall'esterno” al Paese aggredito, né dall'Occidente né da Mosca. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Secondo il capo del governo federale, il presidente russo Vladimir Putin deve capire “prima o poi” che ha fallito negli obiettivi della guerra contro l'ex repubblica sovietica e che “non ha senso inviarvi sempre più armi e truppe”. In merito a un possibile accordo di pace tra Mosca e Kiev e al suo contenuto, Scholz ha sottolineato che la decisione spetta agli ucraini. Intanto, la Germania non cesserà di aiutare il Paese aggredito dalla Russia. “Gli ucraini possono fare affidamento su di noi”, ha sottolineato al riguardo il cancelliere. Allo stesso tempo, la Germania farà “di tutto” per impedire un'escalation nel conflitto in corso nell'ex repubblica sovietica che porti a una guerra tra Russia e Nato. In questo contesto, Scholz ha infine ricordato che l'impiego di armi nucleari da parte di Mosca in Ucraina costituisce “una linea rossa”. (Geb)