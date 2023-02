Germania: Scholz, siamo molto avanti nella fornitura di aiuti all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è “molto avanti” nella fornitura di aiuti umanitari, economici e militari all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, il capo del governo federale ha nuovamente respinto le critiche di quanti accusano la Germania di esitazione nel sostegno all'ex repubblica sovietica. Scholz ha ricordato che, con gli aiuti militari all'Ucraina, il suo Paese ha “rotto un tabù decennale”, iniziando a consegnare armi in un teatro di guerra. Inoltre, il cancelliere ha sottolineato che, a seguito dell'invasione russa dell'ex repubblica sovietica, il suo esecutivo ha varato il fondo speciale da 100 miliardi di euro per le Forze armate tedesche (Bundeswehr) e si è impegnato ad aumentare su base permanente le spese per la difesa al 2 per cento del Pil, come previsto dall'obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. In merito agli aiuti militari della Germania per l'Ucraina, Scholz ha evidenziato che “tutto” è stato e continuerà a essere deciso “con gli alleati più stretti”, specialmente gli Stati Uniti. Secondo il cancelliere, la Germania è stata “la prima e a volte l'unica” a trasferire alcuni armamenti “molto efficaci” per la difesa al Paese aggredito dalla Russia. (Geb)