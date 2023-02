Ucraina: Scholz, il dibattito sulla fornitura dei caccia non ha alcun senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulla fornitura di caccia di fabbricazione occidentale all'Ucraina “non ha proprio alcun senso” nella situazione attuale del conflitto mosso contro il Paese dalla Russia. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Il capo del governo federale ha aggiunto: “Dobbiamo garantire che l'Ucraina sia in grado di difendersi e fornirle gli armamenti necessari”. Scholz ha quindi ribadito che il conflitto nell'ex repubblica sovietica non deve portare a una guerra tra la Russia e la Nato. A tale scopo, ha infine affermato il cancelliere, la Germania “deciderà sempre a favore del sostegno all'Ucraina” e, allo stesso tempo, farà sì che non vi sia un'escalation tra Mosca e l'Alleanza atlantica. (Geb)