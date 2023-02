Ucraina: ministri Finanze G7 ribadiscono impegno ad aiuti ed efficacia delle sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali del G7, riunitisi a Bangalore, in India, hanno ribadito il sostegno all’Ucraina nel quadro dell’invasione russa, invitando la comunità internazionale a promuovere il multilateralismo e la cooperazione per fare fronte alle conseguenze del conflitto sul piano economico. In una nota congiunta, i rappresentanti dei Sette hanno ribadito l’impegno ad aiutare l’Ucraina a fare fronte alle necessità di Kiev sul piano finanziario. “Per quanto riguarda il 2023, abbiamo incrementato il nostro budget per il sostegno economico all’Ucraina a 39 miliardi di dollari: assistenza che aiuterà le autorità locali a garantire il funzionamento delle istituzioni, avviare la ricostruzione e rifornire la popolazione di beni di prima necessità e servizi essenziali”, si legge nel documento. Il G7, prosegue la nota, continuerà ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione delle infrastrutture critiche distrutte durante la guerra. I ministri hanno anche ribadito l’efficacia dello strumento sanzionatorio per minare la capacità bellica della Federazione Russa, contestando “la retorica di Mosca in merito agli effetti negativi delle misure sulla sicurezza energetica e alimentare internazionale”. (Was)