Pd: Bonaccini, dobbiamo toglierci puzza sotto il naso e senso di superiorità

18 ottobre 2021

- "Il Pd ha bisogno di un grande bagno d'umiltà in mezzo al Paese reale, rispetto a troppe sconfitte che sono arrivate a livello nazionale". Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, durante l'evento di chiusura della campagna elettorale alla società Umanitaria di Milano. "Dobbiamo toglierci un po' di puzza sotto al naso - ha proseguito - un po' di senso di superiorità che non possiamo decretarci da soli, e avere l'umiltà di capire, conoscere e provare a costruire insieme a pezzi di società le risposte a una destra e a un governo che durerà certamente anche in ragione dei numeri che ha". "Andare divisi con M5s e Terzo Polo alle elezioni ha fatto sì che la destra si ritrovi con quasi 2/3 dei parlamentari", ha concluso. (Rem)