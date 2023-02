Ucraina: Graziano, l’invasione russa ha riportato le lancette della storia indietro nel tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invasione della Russia in Ucraina ha riportato indietro le lancette della storia di 77 anni. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, parlando a “Porta a porta”. “Le intelligence avevano comunicato che l’attacco potesse avvenire ed è stato un momento che ha cambiato la storia del mondo e che ha visto le lancette della storia tornare indietro di 77 anni. Siamo tornati a prima della Guerra fredda, creando un solco che pareva colmato ma non abbiamo percepito i segnali del tentativo russo di creare un nuovo impero 2.0”, ha detto Graziano. “Non abbiamo percepito la Crimea, la Siria, l’occupazione della Libia, del Sahel, le operazioni in Nagorno Karabakh, le operazioni asimmetriche della Bielorussia”, ha continuato il generale. (Res)