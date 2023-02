Medio Oriente: Usa, bene decisione Oman su apertura spazio aereo a voli israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente la decisione delle autorità omanite, che hanno annunciato l’apertura dello spazio aereo del sultanato ai voli israeliani. Lo ha detto in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. “Si tratta di un passo avanti storico, in linea con la visione del presidente Joe Biden per un Medio Oriente più integrato, stabile e prospero”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno “sostenuto questo sforzo diplomatico nel corso degli ultimi mesi”. (Was)