Campidoglio: Baglio (Pd), allibiti da parole M5s su fondi Tpl

22 luglio 2021

- Le parole del Movimento 5 stelle sul "sottofinanziamento del trasporto pubblico locale" da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri "lasciano sbalorditi". Lo afferma in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "Lasciano sbalorditi le parole del Movimento 5 stelle sulla recente storia dei trasferimenti alla Capitale - spiega Baglio -. Fanno effetto perché ricordiamo bene la Giunta Raggi chiusa nel suo splendido isolamento, nei confronti della città e del governo. E' storia il fatto che l'ex sindaca Raggi - prosegue -, di fronte allo sfascio dei trasporti, ai conti in rosso di Atac, ai disagi dei passeggeri, non si sia mai degnata di alzare la cornetta del telefono per avviare un'interlocuzione responsabile con l'allora ministro Gualtieri e invertire la situazione disastrosa del trasporto locale". (segue) (Com)