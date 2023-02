Campidoglio: Baglio (Pd), allibiti da parole M5s su fondi Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al contrario, tutte le altre amministrazioni comunali, di ogni colore politico - aggiunge Baglio -, parlavano quotidianamente con il ministero per concordare e pianificare gli investimenti. E sempre la Giunta Raggi ha lasciato sulla carta milioni di euro non spesi per verde, sociale, strade e casa. Su una cosa però i M5s hanno ragione - conclude -, ancora oggi e da molti decenni i fondi messi a disposizione dal governo per Roma sono sottodimensionati rispetto alle esigenze della Capitale, alla sua estensione geografica, al numero di persone che ogni giorno vivono, studiano, lavorano qui o vengono a visitare la città". (Com)