Perù: in IV trimestre 2022 economia cresciuta dell'1,7 per cento

- Il Perù ha chiuso il IV trimestre del 2022 con una crescita del prodotto interno lordo (pil) pari al 1,7 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inei), ricordando che il ritmo di crescita dell'ultimo anno è stato dell'1,7 percento. L'economia del Paese andino ha beneficiato soprattutto dell'aumento del consumo interno, +2,1 per cento e un incremento del 5,9 per cento delle esportazioni. Per contro, ha pesato il calo della spesa pubblica, -1,1 per cento su anno, e l'aumento del 4,2 per cento delle importazioni. L'istituto segnala che il rallentamento registrato nel IV trimestre è legato al "minor ritmo di crescita dell'economia mondiale", con le economie dei principali partner commerciali del Perù - Usa, Ue e Cina -, che non hanno superato il 3 per cento. Nel 2021 il Paese aveva registrato una crescita del 13,31 per cento, dopo il forte calo legato alla pandemia di Covid-19. (segue) (Brb)