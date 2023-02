Rigopiano: venticinque persone assolte e cinque condanne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le persone assolte (25 su 30) nella tragedia dell’hotel Rigopiano figurano anche l'ex Prefetto di Pescara Francesco Provolo e l'ex presidente della Provincia Antonio Di Marco. I condannati sono l'ex sindaco Ilario Lacchetta (due anni e otto mesi) per omicidio plurimo colposo per l’"omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano". Condanna a tre anni e quattro mesi per Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio dirigenti della Provincia; l'ex gestore dell'albergo della Gran Sasso Resort Bruno Di Tommaso, Giuseppe Gatto (sei mesi ciascuno). Inoltre sono stati condannati gli imputati Ilario Lacchetta, Paolo D'Incecco, Mauro Di Blasio, Bruno Di Tommaso e Giuseppe Gatto al pagamento delle spese processuali. (Gru)