Ucraina-Egitto: colloquio telefonico Zelensky-Al Sisi, focus su sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi. Lo riferisce lo stesso Zelensky in una nota sul suo profilo Twitter. Nella conversazione, Zelensky ha affermato di aver “parlato del miglioramento della sicurezza alimentare, della cooperazione nell'apertura di un hub alimentare dell’Ucraina in Africa e dell'importanza di continuare la Grain Initiative”. “Abbiamo approvato i principi della Carta delle Nazioni Unite per quanto riguarda la sovranità e integrità territoriale degli Stati”, ha aggiunto il presidente ucraino.(Kiu)