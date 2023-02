Ucraina: Graziano, il Paese non può essere occupato e non può nemmeno perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ormai non può più essere occupata dai russi e non può nemmeno perdere. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, parlando a “Porta a porta”. “Sono stati invasi ingiustamente e vogliono rimanere liberi. Se avvenisse un’occupazione russa subentrerebbe uno stato di guerriglia”, ha dichiarato Graziano. “L’Ucraina non può essere occupata e non può neanche più perdere. Presa l’Ucraina partirebbe una spirale di cui non si conosce nulla”, ha continuato facendo cenno ai rischi per la Moldova. (Res)