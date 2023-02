Ucraina: Graziano, Putin pensava erroneamente a un’invasione di pochi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, si era preparato a un’invasione di pochi giorni in Ucraina ma non aveva preparato la logistica a una guerra più lunga. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, parlando a “Porta a porta”. Quando è emerso che l’invasione sarebbe stata un’operazione più lunga, le truppe russe si sono accorte che “le scorte logistiche non c’erano” e “sono rimasti fermi senza carburante”. “Quando è diventata una vera guerra”, le forze ucraine “non si sono sciolte” come era accaduto in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe statunitensi, ha spiegato Graziano. (Res)