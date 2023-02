Ue: Consiglio dei ministri approva decreto d'attuazione direttiva "Omnibus" su tutela consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2019/2161, la cosiddetta “direttiva Omnibus” sulle nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, e operano una revisione dell'impianto sanzionatorio al fine di garantire la massima armonizzazione a livello europeo nella tutela dei consumatori, adeguando altresì le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni on-line. “L’attuazione di questa direttiva europea garantisce una maggiore tutela per i consumatori e una omogeneità sanzionatoria all’interno della Ue. Inoltre grazie al suo recepimento abbiamo potuto chiudere una procedura di infrazione", commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (segue) (Rin)