Innovazione: Bernini incontra commissaria Grabriel, focus su Einstein Telescope e partenariati Ue

21 luglio 2021

- Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha incontrato a Palazzo Chigi la Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel. Il bilaterale si è concentrato sugli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, sul coinvolgimento delle ricercatrici nella strategia europea sui semiconduttori in vista dell’approvazione del Chips Act, sulla promozione delle carriere Steam (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) e, infine, sullo sviluppo del European Innovation Council e dei programmi del nuovo piano strategico di Horizon Europe. Durante l’incontro, il ministro ha ricordato che “l’Italia, in quanto Paese membro fondatore dell’Unione e seconda manifattura d’Europa, è un attore di primo livello sul fronte scientifico e tecnologico in cui si gioca il futuro dell’Europa nel contesto globale”. In merito alla questione delle infrastrutture, il ministro ha ricordato alla Commissaria Gabriel che l’Italia è candidata a ospitare l’Einstein Telescope, per realizzare in Sardegna il più grande rilevatore di onde gravitazionali al mondo. Il progetto – la cui candidatura è supportata dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi – ha un potenziale straordinario per i settori della meccanica di precisione, metallurgia, sensoristica sismica e dell’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la strategia di competenze per la transizione digitale, e in particolare il tema dei semiconduttori, il ministro Bernini ha espresso il suo apprezzamento per il crescente impegno dell’Unione europea nello sviluppo di una strategia e di un approccio comuni sulla catena del valore dei chip, attraverso l’Eu Chips Act. “La complessità intrinseca di questo settore – ha detto il ministro – richiede un potenziamento congiunto della ricerca fondamentale e di quella applicata, in particolare le ricercatrici europee possono dare un grande contributo alla realizzazione degli obiettivi comuni”. (segue) (Res)