Innovazione: Bernini incontra commissaria Grabriel, focus su Einstein Telescope e partenariati Ue (2)

- Il ministro e la commissaria hanno condiviso la necessità di incoraggiare le giovani donne a impegnarsi negli studi Steam, sia collaborando con le università sia promuovendo attività culturali nei luoghi dell’alta formazione. Al centro del bilaterale anche il tema delle carriere e della mobilità dei giovani ricercatori. Il ministro ha sottolineato come il Mur sta promuovendo iniziative per rafforzare la mobilità interdisciplinare e geografica dei ricercatori, utilizzando soprattutto le straordinarie potenzialità del Piano di ripresa e resilienza. Il ministero inoltre sta lavorando per aumentare i sistemi di welfare integrativo e a misure per facilitare il rientro in Italia dei ricercatori. Infine, il ministro e la commissaria hanno parlato dei programmi di ricerca e innovazione Horizon Europe. Bernini ha confermato l’impegno italiano a rafforzare il proprio ruolo nello European Innovation Council, attraverso un più stretto coordinamento tra ricerca e impresa che faccia leva sui progetti Pnrr, l’attività di assistenza tecnica per le start up e lo sviluppo del trasferimento tecnologico. Con riferimento al nuovo piano strategico 2025-27, il ministro e la commissaria hanno condiviso l’idea di avviare uno stretto dialogo in vista dell’individuazione dei nuovi partenariati. (Res)