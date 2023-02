Ucraina: Usa verso nuove sanzioni a Russia e aiuti a Kiev su energia e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si stanno preparando ad annunciare un nuovo round di sanzioni contro la Federazione Russa, che andranno a colpire alcuni settori chiave, come la difesa, l’alta tecnologia e le banche, e attori di Paesi terzi che tentano di aggirare le misure restrittive imposte dalla comunità internazionale. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti annunceranno anche un nuovo pacchetto di aiuti economici, energetici e militari all’Ucraina: continueremo a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario”, ha detto. (Was)