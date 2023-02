Israele: monito del governatore della Banca centrale su possibile crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca di Israele, Amir Yaron, ha lanciato un monito sulla possibilità che “scoppi improvvisamente una crisi economica”. Le dichiarazioni di Yaron, rilasciate durante un’audizione, in base a quanto riporta il quotidiano “The Times of Israel”, giungono mentre crescono le preoccupazioni per la decisione presa lo scorso 20 febbraio dalla Banca centrale di alzare i tassi di interesse ai livelli più alti dal 2008, con l’obiettivo di contrastare l'inflazione. Non mancano inoltre timori per le potenziali ripercussioni economiche negative dei tentativi del governo di modernizzare il sistema giudiziario. Infatti, in un rapporto inviato al governo dal ministero delle Finanze, un simile progetto di riforme rischia di ostacolare la crescita economica e disincentivare gli investimenti stranieri in Israele. Da parte sua, anche il ministro delle Finanze e leader del Partito sionista religioso, Bezael Smotrich, in prima linea nei piani di smantellamento del sistema giudiziario, ha avvertito che si potrebbe assistere al “crollo delle entrate” nelle casse dello Stato, precisando che “occorre essere responsabili con il bilancio”.(Res)