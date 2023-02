Usa: treno deragliato in Ohio, personale ha tentato di frenare il mezzo a causa di un surriscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale del treno della Norfolk Southern deragliato all’inizio del mese a East Palestine, in Ohio, causando la prolungata combustione delle sostanze chimiche che trasportava e una serie di malesseri ai residenti della zona, ha tentato di frenare il mezzo poco prima dell’incidente, dopo aver rilevato il surriscaldamento di uno dei cuscinetti di ruota. È quanto si legge in un rapporto pubblicato dal Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti, che sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Stando al documento, il dispositivo ha iniziato a surriscaldarsi “diversi chilometri prima” del luogo del deragliamento: a quel punto, i tecnici hanno attivato il sistema per frenare il treno, senza però riuscire ad evitare l’incidente a causa del “raggiungimento della soglia critica in termini di temperatura”. Il rapporto è stato pubblicato in occasione della visita a East Palestine del segretario ai Trasporti, Pete Buttigieg, che dovrebbe incontrare i rappresentanti del Comitato e gli esperti del dipartimento che hanno collaborato con le autorità locali per contenere i fumi tossici derivanti dalla combustione delle sostanze chimiche che si trovavano a bordo del treno. Il segretario incontrerà anche alcuni dei residenti, molti dei quali sono stati costretti ad evacuare mentre le autorità effettuavano una “combustione controllata” delle sostanze, nelle ultime settimane. Nel documento, in ogni caso, non viene ancora stabilita una causa ufficiale per il deragliamento del mezzo. (Was)